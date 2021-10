Tous les livres de Binet jouent avec nos notions d'histoire et le rôle du langage dans la construction des réalités présentes et passées. Pour HHhH, son roman métafictionnel sur l'assassinat du haut fonctionnaire nazi Reinhard Heydrich, il a remporté le Prix Goncourt du premier roman 2010, pour La septième fonction du langage, un roman policier expérimental dans lequel Roland Barthes a développé une arme faite de langage, il a reçu le Prix du roman Fnac et le Prix Interallié 2015. "Civilizations, de Laurent Binet" a apparemment été inspiré par l'Histoire du monde au XVe siècle de Boucheron qui traitait déjà des histoires alternatives du monde. Tous les scénarios de Binet n'auraient pas vraiment pu se dérouler comme cela (en raison de lignes de temps légèrement manipulées, etc.), mais là n'est pas la question : Cet auteur veut que nous jetions un nouveau regard sur notre propre histoire et sur l'histoire du monde en changeant de perspective, et il y parvient.

De plus, le roman est souvent très drôle - le titre peut être une référence au jeu vidéo "Civilisation", car le texte souligne également tous les points névralgiques où l'histoire (un concept qui semble souvent statique) aurait pu prendre une toute autre tournure.

Le livre est composé de quatre parties, qui fonctionnent et s'amusent toutes avec une myriade de références historiques. Il est essentiel de donner suite aux nombreux indices que l'auteur a mis dans le texte pour apprécier l'histoire - tout comme la très ambitieuse Septième fonction du langage, "Civilisations" est un puzzle.

La première partie, "La saga de Freydis Eriksdottir", est une reprise (et en partie une réécriture) des sagas du Vinland (la saga du Groenland et celle d'Erik le Rouge), mettant l'accent sur Freydís Eiríksdóttir. Utilisant intelligemment certains traits narratifs caractéristiques du genre des sagas classiques, Binet laisse la guerrière viking devenir la tête de l'exploration du Vinland et Freydis s'aventure plus au sud que la véritable exploration viking qui a débarqué en Amérique du Nord vers l'an 1000. Grâce à ces voyages, certains peuples indigènes développent une immunité contre certains agents pathogènes jusqu'alors inconnus sur le continent. De plus, ils possèdent maintenant des chevaux et savent comment travailler le fer...

...ce qui est dommage pour Christophe Colomb. La deuxième partie, "Le journal de Christophe Colombe (fragments)" est écrite, comme le titre le suggère, sous la forme d'un journal intime, et raconte une découverte de l'Amérique dans des circonstances modifiées, et le point de vue subjectif reflète les attitudes et les perceptions des explorateurs européens - il n'est probablement pas exagéré de dire que dans cette version, ils sont rapidement guéris de leur complexe de supériorité, mais pas de l'autoprotection employée pour justifier leurs objectifs. Colomb et son équipage sont capturés et ne reviennent jamais en Europe.

à suivre...