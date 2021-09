Avis sur le livre : Crédit immobilier de Joël Boumendil et LAURENCE BARNIER

Crédit immobilier de Joël Boumendil et LAURENCE BARNIER, écitons Vuibert 20211.

Dans ce livre de droit immobilier découvrez le montant du salaire nécessaire pour pouvoir emprunter la somme de 150000€ auprès des banques dans le cadre d’un prêt immobilier qui nécessitera ensuite de vendre sa maison en urgence.

Emprunter 150 000 euros : calcul

Lorsqu’un emprunteur souhaite se lancer dans un projet d’achat immobilier, il va devoir calculer le montant qu’il peut emprunter en fonction de sa situation financière et personnelle. Si ce dernier souhaite acheter une maison ou un appartement d’un montant de 150 000€, il va devoir tenir compte de l’endettement maximal de 33% ainsi que des éventuels crédits en cours pour connaître avec précision le montant du salaire minimal à avoir. Il faut savoir que ce calcul est automatiquement réalisé dans le cadre d’une simulation de prêt immobilier, que cette dernière soit effectuée en ligne ou par le biais d’un conseiller financier au sein d’une agence bancaire. Il est relativement simple de déterminer la capacité à emprunter brute d’un ménage ou d’un emprunteur seul en fonction de son projet immobilier.

Voici le montant du salaire à avoir pour emprunter 150 000 euros :

5 ans : 8250 € net de salaire

10 ans : 4125 € net de salaire

15 ans : 2750 € net de salaire

20 ans : 2063 € net de salaire

25 ans : 1650 € net de salaire

30 ans : 1375 € net de salaire

Vous l’aurez compris, plus la durée de remboursement sera longue et plus le montant du salaire minimum à avoir sera réduit, il suffit ensuite de choisir la durée correspondant à ses capacités financières mais aussi de tenir compte des frais et du taux d’intérêt qui ne sont pour le moment pas pris en compte. Seule la simulation de prêt immobilier en ligne permet d’obtenir un montant précis concernant la faisabilité d’un prêt immobilier de 150 000€.